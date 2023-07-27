基隆市長謝國樑的座車26日被民眾拍到停放在人行道上洗車，謝國樑27日下午表示，他對於議員及民眾的質疑及批評，都虛心接受，並誠摯道歉。他強調，未來會特別避免占用人行道情事。

26日下午有民眾行經謝國樑住處前時，車上的行車紀錄器拍攝到了謝國樑的公務車及私人座車都有違規停車的狀況，認為積極推動「行人優先」政策的謝國樑，卻放任自己座車違規停放，明顯是「知法犯法」。

謝國樑27日下午出面道歉，他說車子停在人行道是完全不對的，他自己看了也無法接受。他在事發後，已清楚告知駕駛，未來如果還有車子開上人行道的情況，一定構成不適任的理由。

謝國樑進一步還原26日下午的狀況，他說，因同住家人要到榮總開刀，因此家人在移動車輛出車庫時比較趕、有些慌亂，但他也指出，車輛移出去之後，駕駛沒有馬上將車子移回去，大約隔了20分鐘，在他看來，都認為市議員指正有道理，他完全接受。

另外，他也說明，因為他家一樓的車庫前就是騎樓，與人行道有重疊，日後車輛進出時，會格外注意，除將車子自車庫進出外，車輛儘量不會占用到人行道，後續會持續檢討改善。