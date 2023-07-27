金馬獎最佳新導演張吉安新片《五月雪》重現屠殺悲劇。（海鵬提供）

《五月雪》釋出充滿東南亞神秘風格的手繪版國際海報。（海鵬提供）

台灣電影國際再創佳績！第80屆威尼斯影展「威尼斯日」單元27日揭曉入圍名單，由金馬獎最佳新導演張吉安執導，台灣、新加坡及馬來西亞聯合攝製的新片《五月雪》獲選國際競賽，是該單元唯一的華語電影，也是台灣電影繼趙德胤執導的《再見瓦城》後，暌違7年再度獲選。

《五月雪》由台灣演員萬芳、鄭人碩，新加坡演員俞宏榮，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏等共同演出。劇情描述1969年馬來西亞大選後，台灣電影《負心的人》在當地掀起風潮，戲院卻發生慘絕人寰的「513事件」，不計其數民眾一夜之間「被失蹤」，屍首遍尋不著。親選該片的「威尼斯日」總監蓋婭芙樂，除盛讚張吉安「以極具野心手法，嘗試重現大馬歷史上一場至關重要卻為人遺忘的屠殺悲劇」。

為拍攝《五月雪》，張吉安曾在吉隆坡「義山」亂葬崗進行10多年的實地田調，連墓碑是誰、座立何處都瞭若指掌，熟悉程度甚至超越死者家屬。他費時10年綜合了採訪過的數百位死者與親人家屬的悲痛故事，並結合華人大戲《六月雪》與馬來史話文本，才編寫完成電影劇本，並順利在該亂葬崗進行實地實景的拍攝。

最弔詭的是，張吉安今年「513」紀念日前往祭拜時，順道告知亡靈朋友，他已盡力完成電影、準備為祂們說話了，倘若真的地下有靈，接下來該去哪個國際影展「就請祢們一起努力了」，而《五月雪》順利入選威尼斯影展，似也是終得昭雪之日。

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