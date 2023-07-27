每個人對待感情的方式不同，有些人勇於付出行動示愛，有些人則喜歡透過捉弄對方來展現關心，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座越喜歡你，就越要和你作對，其中獅子是因為個性傲嬌，巨蟹則是為了刷存在感。

▍巨蟹座

巨蟹座個性敏感害羞，遇到心儀對象時不敢直白地示愛，卻也不希望被對方忽視，所以為了吸引對方注意，會靠著和對方作對刷存在感，另一方面也能讓對方印象深刻。不過前提是必須掌握好分寸，否則一旦引起對方反感，很容易將對方越推越遠。

▍獅子座

獅子座個性傲嬌，一旦喜歡上一個人，礙於面子是不可能直接表達好感的，而是會故意和對方唱反調，或是不自覺挑剔對方，但其實他們的內心很在乎對方的感受。不過有時候玩笑開大了，反而容易讓對方誤以為獅子座和自己有過節，所以刻意找麻煩。

▍天秤座

天秤座喜歡一個人時，總是愛在心裡口難開，為了引起注意，會故意用言語刺激對方，為的就是看心儀對象的反應，同時增加雙方互動。不過一定要注意措辭和場合，達到讓對方印象深刻的同時，但是又不會招致反感。

▍牡羊座

牡羊座面對感情總是無所適從，明明喜歡對方，卻偏偏要和對方唱反調，甚至祭出欲擒故縱的手段，為的就是試探對方的反應。雖然牡羊座也會在心儀對象需要幫助時挺身而出，但忽冷忽熱的行為，常讓對方感到無所適從。