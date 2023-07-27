美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的南太平洋之旅分別迎來重大進展。7月27日，布林肯提出紐西蘭參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防務協定的可能性；奧斯汀在巴布亞紐幾內亞則獲得使用該國第二大城拉埃（Lae）作為基地的保證。

布林肯這趟訪問會見了紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）以及外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta），雙方就各自不久前對中國大陸的訪問進行交流。

美國之音引述路透報導說，中國大陸近來在太平洋地區的擴張引起了澳洲和紐西蘭的警戒。澳洲和紐西蘭26日表達了對中國大陸與索羅門群島最近簽署的警務協議的憂慮，唯恐將損害太平洋地區的安全規範。

布林肯27日在威靈頓的新聞發布會上表示，AUKUS的大門對紐西蘭和其他合作夥伴敞開，只要他們認為是在適當的情況下參與。希金斯前一天表示，只要不涉及核子動力潛艦的開發，紐西蘭對在AUKUS中可能扮演的角色持開放態度。

根據3月份宣布的AUKUS協議，美國和英國已同意幫助澳洲獲得一支核動力潛艦艦隊。不過堅守無核立場的紐西蘭更傾向於該協議中的「第二支柱」，意即在網路、人工智慧和極音速武器等國防技術方面的合作。

另一方面，奧斯汀在會晤巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）時，確認兩國在簽署雙邊防務協議之後的下一步行動。馬拉普宣布，巴布亞紐幾內亞第二大城市拉埃（Lae）已被指定為美國災害管理基地。

根據兩國5月簽署的防務協議的文本顯示，它允許美國軍隊和裝備在巴布亞紐幾內亞部署。馬拉普表示，與美國的防務合作將增強巴布亞紐幾內亞的能力，不是為了聯合準備戰爭。

「美國不需要巴布亞紐幾內亞的土地作為發射台。」馬拉普在回應記者時表示，美國在菲律賓、韓國和其他地方都有基地，距離中國大陸更近。

奧斯汀說，美國將依據防務協議實現巴布亞紐幾內亞國防軍的現代化，且提高互操作性。他特別強調：「美國並不尋求在巴布亞紐幾內亞尋求永久基地。」

美國正在尋求與太平洋島國加深關係以遏制中國大陸影響力滲透。儘管索羅門群島和萬那杜拒絕了美國海岸防衛隊的港口停靠，但是根據另一項新宣布的海上執法協議，美國海岸防衛隊船隻將於8月抵達巴布亞紐幾內亞，協助巡邏島國廣闊的專屬經濟區（EEZ）。

巴布亞紐幾內亞擁有豐富的礦產和油氣資源，位於「第二島鏈」最南端以及連接美澳的重要海上通道和國際海底電纜附近，與索羅門群島接壤，靠近最近向美國增開四個軍事基地的菲律賓。

《日經亞洲》19日報導，據記者獲悉的防務協議內容，美軍將獲准使用巴紐的六個地點及實施，包括位於北部的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base）、莫莫特機場（Momote Airport）以及位於中部的首都莫士比港（Port Moresby）和拉埃（Lae）的港口和機場。該協議有效期設定為15年，可予以延長。美軍可以考慮利用這些設施給飛機和艦船補給燃料、預先儲備軍需物資，兩國軍隊還可能會舉行聯合訓練。

除了自然災害響應和人道主義援助，協議還規定該基地將用於「應急行動」（contingency operations）。《日經亞洲》在報導中稱，如果美國在台灣海峽和南海與中國對峙，可能會使用巴紐作為基地。

美國之音報導說，1942年二戰期間，日本曾在位於巴紐北部、關島以南1000多公里處的曼奴斯島（Manus Island）建立軍事基地。中國官方《解放軍報》曾將該島稱為太平洋「橋頭堡」。1944年美國以跳島戰術收復曼奴斯島後建立隆布魯海軍基地，由澳洲在戰後1946年接管，在巴紐70年代獨立之後才將其交還。

位於夏威夷的美國智庫「東西方中心」（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）認為，巴紐位處西太平洋邊緣，使用當地設施和預置物資對於美國軍隊非常有用，可以不用跨越整個太平洋來應對衝突。「雖然巴紐的基地遠離台灣或南海，但可以作為位於該地區但遠離中國的第二層軍事基礎設施，對中國來說難以攻擊。」

馬拉普曾表示，巴布亞紐幾內亞不會被用作「發動戰爭」的基地，該協議有一項條款禁止「進攻性軍事行動」，但是它仍然受到來自國內的批評和抗議，主要是擔心巴紐主權受到侵犯。