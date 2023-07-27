珍珠奶茶的發源地是台灣，後來在華人圈甚至全世界引發風潮。但近年陸商蜜雪冰城（Mixue）崛起，憑藉奶茶5元人民幣（約台幣21元）的超低價格優勢，不但在全中國拓展至2萬5千多間門市，還在東南亞5國展店破千家，橫掃亞洲市場，一躍而成業界龍頭，衝上全球最大手搖飲寶座。

蜜雪冰城採用薄利多銷策略，冰淇淋僅售3元（約台幣13元）、奶茶才賣人民幣5元（約台幣21元），毛利率雖較同業低，但營運規模卻不斷激增，每天業績長紅，靠地板價商品賺大錢。如今蜜雪冰城的門市已經遍布全中國大陸，在各地有超過20個物流中心，供應鏈運作穩定而順暢。

根據外媒報導指出，蜜雪冰城在全中國大陸擁有2.5萬個銷售點，海外則有3,000個銷售點。目前至少6家大陸珍珠奶茶品牌正排隊在港股或美股上市，當中就包括業界龍頭蜜雪冰城。其他考慮在境外上市的大陸珍珠奶茶品牌，包括滬上阿姨、茶百道、購的蜜、霸王茶姬和新時沏等。

報導還提到，除蜜雪冰城外，上述公司IPO集資額預料均不超過5億美元。蜜雪冰城的超低價策略大行其道，已讓其他品牌的市佔率遭蠶食鯨吞。