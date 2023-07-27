2024總統大選在野聯盟合不合，至今紛爭不斷，前副總統呂秀蓮接受本報專訪認為，期待在野黨，不要惡言相向，理性該整合就整合，健全三黨必須貨真價實，「我不反對三黨政治，不然兩顆爛蘋果，只能選一顆」；她也建議民進黨總統參選人賴清德，「be yourself」。走出來「做賴清德本人」。

各政黨總統參選人即將進入「外交出訪戰」；呂秀蓮認為，賴清德出訪巴拉圭要過境美國，有很好的理由，其他總統候選人可能吃醋，「但是我覺得要有骨氣，拙於外交的人再跑去出訪，只有自曝其短」，她不解，為何一定要去美國口試？外交是很不簡單歷練，不要安排去比較好，「因為你們排場再比，也比不過現任副總統」。

呂秀蓮指出，各政黨真正候選人產生後，就要開始認真提出政見，不要自以為可以愚弄選民，「候選人是選手，選民是教練」，大家期待是人民未來，不是候選人跟政黨未來，過度強調把誰拉下，人民對這個不會有興趣，比較在乎國家領導人如何在內憂外患中，幫大家走出一條新的路。

她說，期許各個候選人還是要認真紮實的找一群學者專家，趕快研擬政策，不要因循苟且；比起其他候選人，「賴清德參政經歷，連我都比不上」，賴哪一個公職沒做過？但是有這麼完整閱歷，大家期待比較高，不只要有政績讓選民知道，掌政以後，要如何領導台灣，「我知道他處境有點苦衷，蔡英文總統還是掌權者，他是有點小媳婦」，但要讓人民信賴，賴清德就要走出來做「賴清德本人」。

她還說，當總統不可以惡補，每個人要有短有長，要選總統，就要早準備，不是喊幾句口號，內政、財政、外交、軍事都是大問題，每個人都不是萬能，但背後要有很好專家協助擬定並提出可行性政策，下任總統是關係台灣存亡，「選對總統是全民之福，選錯總統是災難」，提出政見，不要荒腔走板、生吞活剝，每天給一個口號。

她還說，現在大家都在看候選人演講時看有沒有讀稿，但以她經歷，不要過度信賴幕僚文稿，每個人都要下功夫，「不讀稿沒什麼不好，因為是你自己在做總統」。