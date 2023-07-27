momo「Beauty Box美妝禮盒」今年8月迎來2周年，七夕前夕攜手日本美妝保養品集團資生堂旗下9大知名美妝品牌產品，包括SHISEIDO資生堂國際櫃小紅瓶、ELIXIR 怡麗絲爾小金管、IPSA海泥面膜、NARS 激情過後水光唇膏、INTEGRATE光燦甜星眉眼盤等，從清潔保養到彩妝香氛一盒包辦，8月1日正式限量開賣，只要888元即可擁有總價超過4000元的美妝保養品。

曾創下單期4分鐘完售超狂紀錄的momo「Beauty Box美妝禮盒」，曾聯手雅詩蘭黛集團、佳麗寶集團、東方美集團、愛茉莉太平洋集團、理膚寶水、Kiehl's契爾氏、AVEDA等品牌，打造多款風靡社群的美妝禮盒。momo也觀察到，熱銷且討論度高的美妝禮盒多以「專櫃清潔及保養」組合為主，小資預算就能享有頂級護膚體驗；而集結「經典彩妝香氛」的組合也吸引許多想嘗鮮的美妝迷下單。

由momo推出的「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，以3個月為1期配送1盒，下一盒配送時間即為今年11月。momo將於每期訂單成立前，提醒是否續購並通知配送日期，如欲中止訂閱可隨時免費取消，也可跳過其中一期。