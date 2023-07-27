1995年與季辛吉見面，呂秀蓮出示文件披露，季辛吉提出訪台三條件。（曾薏蘋攝）

前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）日前拜會大陸國家領導人習近平，受到高規格款待；前副總統呂秀蓮接受本報專訪時出示1995年她拜會季辛吉後，雙方留下的備忘錄表示，當時她當面邀請季辛吉來台訪問，季辛吉開出三個條件，很有誠意，但很遺憾，當時她把這個訊息轉給外交部後，就沒有下文了，否則以當時季辛吉一言九鼎，訪台後，或許台美關係會不一樣。

呂秀蓮說，季辛吉是對台灣傷害最大的人，這次到中國大陸受到的禮遇，可見與中國大陸關係密切，不過季辛吉這次提到美中無限制對抗，會造成全球危機及台灣問題是無解；這兩題令人關注；她認為，台灣問題不是無解，上海公報、後來延伸的建交公報，到後來的八一七公報，其中上海公報跟季辛吉有關，裡面有兩句對台灣不利，「台灣海峽兩邊中國人都主張一個中國」；但是這些年台灣每次選舉，民意已可以解答，這不是事實，越來越多人不接受「一個中國」。

呂說，季辛吉沒有跟習近平提醒，這三個公報及台灣關係法的前提，中國大陸處理台灣問題必須用和平的方式，但是現在劍拔駑張，季辛吉起碼要提醒，「當初他代表美國的承諾，是要用和平方式處理台灣問題，我覺得他這點有缺失」。

呂秀蓮回憶，1995年3月13日她經過安排，去季辛吉紐約辦公室會談，當時季辛吉見到她第一句話就說，「我扮演角色是，促成美中建交，符合美國國家利益」；當時她的身份是退休立委，所以雙方有留下會談紀錄；她也跟季辛吉提倒中美建交一事；「你完全沒有跟台灣商量，重大斷交竟然半夜兩點多蔣經國才知道」。

由於季辛吉沒來過台灣；呂秀蓮說，他也當面詢問「你興趣來台灣？」季辛吉說，願意來台灣，但有三個條件；「他來台灣無意傷害跟中國友誼，二是他來台灣不代表他支持台灣，他原本的立場都沒有變，第三是他來台灣也會用心觀察、聆聽，他不會在台灣發表意見，但是回美國後，會就他訪台觀感，撰文發表」。

呂秀蓮說，當時季辛吉還開玩笑說，「Are you going to throw eggs on me？（如果我去台灣會不會給我丟雞蛋？）」她就回說，「of course not（當然不會）」；那時可以顯示，季辛吉對台灣是心虛的。

呂說，因為當時她已經立委卸任，外交部可能不買帳，很遺憾，就有把消息給外交部，但是都沒有下文，當時感覺季辛吉有很大誠意來台，但很可惜，以季辛吉這樣的人若有來台灣，兩岸關係或許就不會落差那麼大。

呂秀蓮表示，以這個經驗給下任總統，要有開放視野，不要以為做不到就不做，政府那幾個基金會都在花錢，是不是要接受監督？例如邀請只擔任總理四十幾天的卸任首相來台，一場演講就要花三百多萬，當時季辛吉當時是一言九鼎，若來過，美中的關係可能會改善，「我們錯失一個機會」。