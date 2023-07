1995年與季辛吉見面,呂秀蓮出示文件披露,季辛吉提出訪台三條件。(曾薏蘋攝)

前美國國務卿季辛吉(Henry Kissinger)日前拜會大陸國家領導人習近平,受到高規格款待;前副總統呂秀蓮接受本報專訪時出示1995年她拜會季辛吉後,雙方留下的備忘錄表示,當時她當面邀請季辛吉來台訪問,季辛吉開出三個條件,很有誠意,但很遺憾,當時她把這個訊息轉給外交部後,就沒有下文了,否則以當時季辛吉一言九鼎,訪台後,或許台美關係會不一樣。

呂秀蓮說,季辛吉是對台灣傷害最大的人,這次到中國大陸受到的禮遇,可見與中國大陸關係密切,不過季辛吉這次提到美中無限制對抗,會造成全球危機及台灣問題是無解;這兩題令人關注;她認為,台灣問題不是無解,上海公報、後來延伸的建交公報,到後來的八一七公報,其中上海公報跟季辛吉有關,裡面有兩句對台灣不利,「台灣海峽兩邊中國人都主張一個中國」;但是這些年台灣每次選舉,民意已可以解答,這不是事實,越來越多人不接受「一個中國」。

呂說,季辛吉沒有跟習近平提醒,這三個公報及台灣關係法的前提,中國大陸處理台灣問題必須用和平的方式,但是現在劍拔駑張,季辛吉起碼要提醒,「當初他代表美國的承諾,是要用和平方式處理台灣問題,我覺得他這點有缺失」。

呂秀蓮回憶,1995年3月13日她經過安排,去季辛吉紐約辦公室會談,當時季辛吉見到她第一句話就說,「我扮演角色是,促成美中建交,符合美國國家利益」;當時她的身份是退休立委,所以雙方有留下會談紀錄;她也跟季辛吉提倒中美建交一事;「你完全沒有跟台灣商量,重大斷交竟然半夜兩點多蔣經國才知道」。

由於季辛吉沒來過台灣;呂秀蓮說,他也當面詢問「你興趣來台灣?」季辛吉說,願意來台灣,但有三個條件;「他來台灣無意傷害跟中國友誼,二是他來台灣不代表他支持台灣,他原本的立場都沒有變,第三是他來台灣也會用心觀察、聆聽,他不會在台灣發表意見,但是回美國後,會就他訪台觀感,撰文發表」。

呂秀蓮說,當時季辛吉還開玩笑說,「Are you going to throw eggs on me?(如果我去台灣會不會給我丟雞蛋?)」她就回說,「of course not(當然不會)」;那時可以顯示,季辛吉對台灣是心虛的。

呂說,因為當時她已經立委卸任,外交部可能不買帳,很遺憾,就有把消息給外交部,但是都沒有下文,當時感覺季辛吉有很大誠意來台,但很可惜,以季辛吉這樣的人若有來台灣,兩岸關係或許就不會落差那麼大。

呂秀蓮表示,以這個經驗給下任總統,要有開放視野,不要以為做不到就不做,政府那幾個基金會都在花錢,是不是要接受監督?例如邀請只擔任總理四十幾天的卸任首相來台,一場演講就要花三百多萬,當時季辛吉當時是一言九鼎,若來過,美中的關係可能會改善,「我們錯失一個機會」。