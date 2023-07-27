近期舉行的北約維爾紐斯峰會在其公報中聲稱，中國正在迅速擴大核武庫並使其多樣化，敦促中國提高核透明度。北約秘書長日前稱，北約對中方大幅提升軍力、擴充核力量表示關切。中國大陸國防部發言人譚克非今天在例行記者會中斥責北約，不要再炒作「中國核威脅」。

譚克非反嗆，北約作為擁有世界上最大核武庫、奉行首先使用核武器政策的軍事集團，一再渲染炒作所謂「中國核威脅」，充斥著混淆是非、惡意詆毀的言論，其險惡用心昭然若揭。

譚克非指出，冷戰時期，北約靠所謂「核共享」計劃成為最大核同盟。近年來，美國靠兜售所謂「安全威脅」繼續推進「核共享」。據報導，目前已在歐洲有關國家部署百餘枚核武器，這嚴重加劇了全球核擴散、核衝突風險；美國更是在軍控領域不斷毀約退群，投入巨資升級三位一體核力量，強化所謂「延伸威懾」，與英澳開展核潛艇合作，近期又放縱日本冒天下之大不韙強推核污染水排海計劃……事實一再證明，美國和北約才是國際和平與安全領域的最大風險源和不穩定因素。

譚克非強調，中國堅定奉行自衛防禦核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要最低水平。中方敦促北約摒棄過時的冷戰思維，停止編造虛假敘事，以實際行動降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，切實維護全球戰略穩定。