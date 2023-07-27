南華大學移地教學深耕泰國拜縣，教導社區學童進行水質檢測。（南華大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

南華大學移地教學深耕泰國拜縣，教導海育中學學童手作。（南華大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

南華大學移地教學深耕泰國拜縣，教導學生利用廢棄冰棒棍製成投石車，並進行投石演練。（南華大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

南華大學Young Green環境志工隊及狗狗GOGO志工隊，日前透過教育部青年發展署的海外志工服務隊計畫，分別至泰國拜縣當地Sangrrun Rehabilitation Center、海育中學進行國際志願服務，不但教導機構建立回收機制增加收入，還指導當地學生編輯校刊、村史採集，做為未來村落傳承的教材，不僅當地村落受益，南華學生更是收獲滿滿。

南華大學自2015年開始，即率學生團隊至泰國拜縣（Pai Mae Hon Son Thailand）進行志願服務，多年來陸續在華人村、泰文小學及泰國戒毒機構的場域，展開多元行動與實踐。

其中Sangrrun Rehabilitation Center是輕度症狀的戒毒中心，周末也作為山村社區小孩的學習場所。南華Young Green環境志工隊總召陳嘉妤指出，這次行動主要是協助改善戒毒中心生活及農耕環境衛生，包括教導日常水質檢測，確保食材安全外，也提供3個水質檢測包供機構日常檢測。

有鑑於泰國山村未實施資源回收，團隊也發起回收計畫，教導小朋友資源分類及有價的概念，藉以透過資源回收增進機構的收入。Sangrrun Rehabilitation Center負責人Mr. Surasak Pornsakulpaisan表示，南華大學團隊每年到機構服務，皆運用不同的活動形式教導小朋友新觀念，讓學童們獲益良多。

山地村海育中學是拜縣唯一一所華文中學，使用僑委會提供教材。狗狗GOGO志工隊總召林婉渝說，今年以課程創新、指導當地學生編輯校刊、村史採集為主。

採集村史過程中，進一步發現華人早年在當地族群排擠歧視下，胼手胝足歷盡千辛萬苦開發村落，後來經過村委會改革，帶動村落朝旅遊發展，改善當地經濟，林婉渝說，這次採集到的生命故事，可以做為未來村落傳承的教材。

GOGO志工隊志工隊白天進行環境服務、晚上與教師共同教學之外，還進行動物保護、資源再利用、生命教育等12個特色單元教學，回國前更舉辦成果展及晚會，將成果展現給村民。

山地村海育中學校長夏興旭表示，非常感謝南華大學多年來的服務，學童們每年都非常期待來自台灣的志工老師到來，透過大學生老師的指導、交流，讓學生多元學習獲取新知，希望未來合作能持續且更多元。

此次南華海外志工服務，落實國際社會實踐，主要由通識中心教授林俊宏、應社系助理教授呂明哲以及USR計畫蔡亞璇主導，林俊宏表示，南華長年在拜縣不同機構深耕，營造學生移地教學及議題延伸的環境，呂明哲說，此次村史採訪保存當地文史記憶，將對未來與村落共同開展多元行動有極大助益。

南華校長林聰明表示，在競爭激烈的全球化時代，更要提升學生的國際競爭力，校方多年來持續設置海外學習獎勵制度，鼓勵學生勇於參加海外學習。