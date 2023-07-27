根據《TVBS》今天(27日)公布的總統大選最新民調，民進黨賴清德33%，民眾黨柯文哲32%，國民黨侯友宜25%。媒體人謝寒冰指出，3個參選人民調差距縮短，其中柯文哲民調不是停滯，甚至開始往下掉，對柯文哲是警訊。

謝寒冰今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，根據《TVBS》及其他各家民調綜合顯示，柯文哲的民調有點停滯不前，甚至有開始往下掉的感覺；賴清德則又重新回穩；侯友宜有點微幅上升。

謝寒冰接著指出，這代表3個參選人差距縮短，大家變得越來越接近。3個參選人差距在8%之內，其實很近，只要出現重大事件或是轉圜，可能名次要重新洗牌，因為第1、2名差距很近，第3名雖然跟他們有一點距離，但差距都在8%之內。如果有一些重大變化，可能就會很接近。

謝寒冰點出，侯友宜雖然有進步，但進步顯然不夠。另一方面來說，最近兩三個禮拜，民進黨集中火力去打柯文哲，顯然是收到效果，一定程度對柯文哲造成傷害，至少讓他往上衝的氣勢，沒有那麼強；因為各家民調顯示，柯文哲不是停滯就是往下掉，對柯文哲本身是警訊。