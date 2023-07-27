中共中央黨校主辦的《學習時報》昨在頭版發表評論員文章，引用並解釋中共總書記習近平的話稱，年輕幹部要德配其位，即明大德、守公德、嚴私德，其中包括禁得起形形色色誘惑。

文章指出，習近平在中央黨校中青班開班式上的一次重要講話，強調了年輕幹部要成為棟梁之才，既要德配其位，也要才配其位。習近平在幾年前的另一個會議上也提到過，「有德有才是正品......無德有才是毒品」。從幹部工作的實踐看，當前年輕幹部出的問題，主要還是出在德上，出在黨性薄弱上。

該文稱，年輕幹部要具備什麼樣的德呢？那就是要明大德、守公德、嚴私德，牢固樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀。如何判斷年輕幹部是否德配其位呢？考察幹部的德，既要在「大事」上看，又要在「小節」中察，看其是否能在重大政治考驗面前有政治定力，是否能樹立牢固的宗旨意識，是否能對工作極端負責，是否能做到吃苦在前、享受在後，是否能在急難險重任務面前勇挑重擔，是否能禁得起形形色色的誘惑。

文章未點名個別幹部，發表日期剛好在中國前外長秦剛免職翌日。才57歲的秦剛今年3月當選國務委員，現在仍保留職務，是中共最年輕的黨和國家領導人。