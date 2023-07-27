無獨有偶，在成本、需求增溫拉抬下，其他塑化行情也全面續揚。PE攀揚10-20美元；PVC、PS連漲10美元，每噸價格810美元、1,100美元；PP、ABS同步上揚5美元。塑化廠商業績、利差受惠推進。

大陸上半年可再生能源發電總裝機突破13億千瓦，達13.22億千瓦、年增18.2％，約占總裝機48.8％；其中，太陽能發電裝機4.71億千瓦。伴隨太陽能EVA長期需求持穩看好，運動品牌廠庫存調整壓力趨緩，有利EVA鞋材需求，烘托報價回穩攀揚。

此外，大陸PP內銷市場因部分廠家庫存壓力不明顯，讓利出貨意向減弱，價格偏強運行，上漲50～70元人民幣/噸。

PVC前期檢修企業陸續復工，但大部分企業庫存無憂，而印度買盤轉向大陸，短期出口回暖，且下游仍有適當補貨需求，PVC報盤上行，預計短線報價穩中局部或有補漲。

分析師指出，近年全球PVC最大淨出口地區為北美、東北亞和西歐；主要進口地區是印度、中東、東南亞、非洲和東北亞。因國外供應減少且有繼續減少預期，美國部分PVC裝置因原料不足開工降低，大陸7月出口接單量明顯增加。

隨著海外買盤提升，除台塑8月PVC外銷報價上調60美元/噸，大陸PVC出口接單報價也上漲20～45美元。美國8～9月仍有部分裝置計劃檢修，市場預計第三季出口量趨緩，有利亞洲PVC行情。