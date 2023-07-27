數位部長唐鳳今（27）日接見率團來訪的歐洲議會外交委員會代表團，雙方就資安聯防、數位韌性等議題進行廣泛討論，期許未來台歐雙邊在數位領域能有更多的合作。

唐鳳說明，台灣是全球民主陣營的重要夥伴，身處民主陣營面對威權擴張體制的前線，是國際上數一數二的資安攻防熱區，平時即面臨大量境外網路攻擊的威脅，資安已成為日常生活中時刻的考驗。數位部秉持「資安即國安」使命，主動防制威脅、阻斷攻擊，打造易守難攻的跨域聯防體系。

唐鳳說，目前數位部推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，實地確認非同步軌道衛星作為緊急備援網路的可行性，規劃在國內設置700個衛星站點及3個國外站點，驗測視訊會議、網路電話、直播系統，以及雙向或多向溝通等功能，確保於緊急狀況時傳遞指揮及應變避難等重要訊息。

唐鳳也以數位部官網為例說明，採用「星際檔案系統」（IPFS）等web3架構，以分散式解決方案，避免官網遭到竄改；同時強化關鍵基礎設施防護，促進公私部門攜手聯防，進行跨國實兵攻防演練，並加速在政府機關導入「永不信任，持續驗證」的零信任架構，從根本強化我國資安體質。

數位部表示，本次訪團成員橫跨歐盟七國各黨派，包括歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）議員、友臺小組主席凱勒（Michael Gahler）議員、外交委員會安全暨防禦小組（SEDE）主席蘿瓦素（Nathalie Loiseau）議員等人。