藝人王彩樺出道多年，在唱歌、演戲、主持方面都有亮眼表現，她在電視劇《鳥來伯與十三姨》中飾演鳥來伯的媳婦「米漿」，角色個性鮮明討喜，獲得許多觀眾喜愛，在綜藝節目中多次展現唱跳才華，自封「台灣濱崎步」，而她有兩個寶貝女兒，小女兒近日歡慶18歲生日，母女三人的模樣吸引6千多粉絲按讚。

照片中王彩樺頭頂黑色大蝴蝶結，嘟起嘴合照，打扮相當逆齡，身後大女兒穿著平口牛仔上衣，露出淺淺微笑，此次生日的主角是小女兒Candy穿著波光粼粼的魚尾裙，五官繼承了媽媽的優點，外型甜美十足，充滿少女感。王彩樺寫下：「親愛的小公主，今天是妳18歲生日，祝妳生日快樂，健康平安心想事成，謝謝妳的好朋友幫妳過生日，謝謝可愛的妹妹們，祝福大家天天快樂」，不少明星好友蔡秋鳳、熊熊、涂晨洋、吳申梅等人也送上祝福。

而王彩樺和大女兒黃于庭首度攜手主持三立台灣台《媽呀！好好玩》，母女結伴環遊全台，王彩樺透露節目播出後，老公黃品文陪著一起看節目，「老公以觀眾的立場來看，看完說真的很精彩，節奏很快不拖泥帶水」，更大讚：「把我女兒拍得很好。」黃于庭聽到爸爸的誇獎，害羞表示：「爸爸只跟我說『還不錯，滿好的』。」黃于庭是淡江資訊管理系的學生，第一次和王彩樺長時間工作，錄影時間從早上5點到晚上12點，讓她有點吃不消：「也太累了吧！就覺得錄影一整天很疲倦，只能趁空檔睡覺。」但也因此對王彩樺改觀，「以前覺得媽媽弱弱的，什麼都不會、也不會煮菜，是個生活白癡，一同主持節目後，看到媽媽另外一面，第一次覺得媽媽很強」。