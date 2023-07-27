大陸恆大汽車終於公布財報，2021、2022年累計虧損840.08億（下同，人民幣。約台幣3700億元），負債總額高達1838.7億元（約台幣8035億元），現金資產僅剩2.2億元。去年7月推出首款「恆馳5」電動車，因資金問題停產，截至今年5月，只賣出1000輛。

恆大汽車是中國恆大集團子公司，中國恆大持股58.54%，恆大集團創辦人許家印曾揚言2025年實現年產銷超過100萬輛新能源汽車。恆大汽車於2020年7月31日掛牌上市，2021年2月市值最高達到7853億港元，但2022年4月停牌後，市值僅剩下347億港元，導致不少投資人慘賠。

綜合陸媒報導，恆大汽車還沒量產車型上市，母公司恆大集團就爆發財務危機，直到2022年9月，恆大汽車才量產第一輛電動汽車「恆馳5」，之後又因為資金等問題宣布停產，今年5月下旬才恢復生產。據公司公告，截至今年5月底，恆馳5僅交付1000輛，且3至5月僅賣出約100輛。

據恆大汽車最新規畫的新車型量產時間表，恆馳6將於今年年底下線，明年上半年量產；恆馳7將於明年上半年下線，明年下半年量產。

2023年以來，大陸汽車市場掀起價格戰，在激烈競爭之下，將引爆新一輪淘汰潮。過去2、3年，已有多家造車新勢力公司在市場上消失，包括曾經暴紅的拜騰汽車、賽麟汽車。

乾成資本執行合夥人於亞飛表示，實際上，汽車終端資格賽基本結束，淘汰賽已經開始，2、3年內可以看得到終局的端倪。還沒有完成資本化的造車新勢力，面臨著行業格局惡化，競爭劣勢等情況，能見度比較低，需要更審慎理性的觀察。

在這場新能源車淘汰賽中，恒大汽車能否在存活下來，值得外界持續關注。