金門縣政府目前統計受理災情已達19件，其中樹倒12件、停電5件、建物損毀1件及交通號誌故障1件。（圖／金門縣政府提供）

根據中央氣象局資料顯示，今（27）日16時杜蘇芮颱風的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約180公里之海面上，以每小時18轉24公里的速度，向北北西進行，直襲金門而來。目前金門縣政府統計受理災情已達19件，其中樹倒12件、停電5件、建物損毀1件及交通號誌故障1件。至於海空交通，明（28）日仍全天取消。

縣府表示，中颱杜蘇芮來勢洶洶，瞬間最大陣風相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，金門海面風浪大易有長浪發生，陸上強風特報亦顯示將有10至11級強陣風，明日08時至20時預估累積雨量為130-150毫米，颱風侵襲期間強風豪雨不斷，請民眾持續警戒，非必要不外出。

依縣府統計資料顯示，截至今日18時止，受理災情已有19件，其中樹倒12件、停電5件（共2083戶停電均已復電）、建物損毀1件及交通號誌故障1件等，所有災情均由應變中心掌控救災進度。

在海空交通資訊方面，明天台金空中班機、小三通金門往返五通、石井航線，以及大、小金交通船仍全天候停航，公車及小黃公車則於今天下午13時起停駛，29日將視颱風動態另行公告，即時資訊以各單位官網公告為準。