52歲的男星吳奇隆與女星劉詩詩在《步步驚心》中因戲結緣，於2015年結婚，育有一子，生活十分幸福。不過，近期較少有作品推出的吳奇隆，日前卻被拍到疑似身材走鐘，凸肚發福的模樣，引發討論。對此，他今(27日)在社群上曬出一張大啖美食照，凍齡模樣讓粉絲嗨翻。

日前吳奇隆在機場被網友目擊，相關照片事後也在社群上流傳，誰料，從畫面中可見，他隱藏在衣服下的肚子看似有些發福，呈現凸起狀態，而其身材走鐘的模樣，也在微博上引發討論，不過也有不少粉絲為其緩頰，表示：「吳奇隆近期沒有作品推出，不太需要身材管理，才會有這種情況」、「或是光線、拍攝角度的問題吧。」

而吳奇隆今日也在社群上更新一張照片，其畫面中顯示他捧著一碗灑滿蔥花、鋪上肉片的美食，看似在商場裡的美食區用餐。他在鏡頭前，或因拍攝距離、光線角度，使他的毛孔及細紋在照片中依稀可見，不過其臉頰上並無贅肉，皺紋也相當少，看起來保養得相當好。此外，吳奇隆更睽違許久再度寫下「今天長這樣」的配文字句，看似再翻轉此前的凸肚發福形象。

相關貼文PO出後，讓不少粉絲爭相前往朝聖，留言寫下：「好想你，老大」、「久違的今天長這樣」、「失蹤人口回歸了」、「真不愧是我天上地下絕無僅有的男神」、「這麼久不見，竟然又變帥了」、「老大，你在哪裡啊，我好想偶遇你。」