雙城論壇8月將於上海登場，外傳台北市長蔣萬安赴陸發表之講稿必須經過我方政府審核。陸委會副主委詹志宏回應，這種說法是「天方夜譚」，從來都沒有過。但他強調，若雙城論壇有簽署合作備忘錄（MOU），依法就必須向各主管機關提出申請。

詹志宏今日於例行記者會上表示，陸委會與北市府多年來都有固定的聯繫窗口，近幾個月以來，陸委會已經跟北市府就今年的雙城論壇展開討論。詹志宏強調，只要能夠符合法規、只要對兩岸健康有序交流環境能有幫助的任何交流活動，陸委會都歡迎、樂見。

至於蔣萬安講稿是否需要送審一事，詹志宏說「這是天方夜譚」、從來沒有。但依照法規，如果MOU涉及兩岸之間法人的合作行為，按照往例需要向主管機關提出申請，主管機關不是陸委會，但是主管機關若把此MOU給陸委會，陸委會當然會表示意見。

談及馬英九基金會邀請大陸5所大學共37名師生來台交流，詹志宏表示，今年以來，兩岸的學生交流非常多，「不是只有他們那一團」。他指出，據教育部了解，目前已核准或申請中的，至少有16個案子，每個案子人數不一，其中部分有五、六十人以上。

詹志宏說，希望兩岸學生能夠自由自在、自主的來進行交流，陸委會過去也一直強調，最有效的方法，就是讓學生進入校園求學，經過4年甚至更久時間，最能夠體會對方社會與對方青年的想法，如此對增進彼此了解是最有幫助的。

詹志宏另指出，截至5月，已獲核准來台的大陸研修生已有將近300人；據教育部估計，下學年有總數約1300名的在台大陸學生，此數據包括研修生，以及大學、碩博班學位生。