67歲「國寶藝人」鄭平君，出道超過40年，演出過無數部經典作品，精湛演技深植人心。未料，鄭平君本月(19)日驚傳在南港發生車禍、被送醫急診，事後臉書和粉絲報平安。談及拍戲意外，他接受《中時新聞網》訪問透露，「多年前曾拍一場戲，被臨演拿道具砸傷，左眼差點失明，戲還因此停拍2個月」。

獨/國寶藝人拍戲爆意外險瞎！ 「驚險過程曝」：從此退出演藝圈

鄭平君在1991年曾參演出閩南語連續劇《妙計狀元才》，飾演一名行俠仗義、專出鬼點子，卻沒有武功的男主角。鄭平君透露，「某次拍一場菜市場追逐、打鬥戲碼，現場安排群眾演員拿蔬果、布匹丟的畫面。」

拍戲爆意外！鄭平君坦言，視力多少有影響。（游定剛拍攝）

後來開拍到一半，鄭平君說，「有名臨演突然從群眾中，拿一個很大的東西，往我臉部射進來，因和對方距離太近、來不及反應，我下意識身體往後跳好幾公尺，手摀著眼睛，鮮血卻從指縫流出來。」當下鄭平君心想，「這個鏡頭拍完，我眼睛可能要瞎掉了，從此就要退出演藝圈了」。

鄭平君拍戲意外，以為眼睛要失明，從此退出演藝圈。（翻攝鄭平君臉書）

後來劇組急送醫，到院時醫生向鄭平君說，「你運氣很好！你的傷口在眼角膜旁只差一毫米，不過眼角膜沒受傷，眼睛就不會瞎。」醫生後來急動顯微手術，鄭平君笑說，「我真的是眼睜睜看著，醫生拿機器在我眼睛前縫線，真的太可怕！」

眼睛是否留下後遺症?鄭平君則說，「以前近看眼睛會有個縫，事隔多年已長回來，但我原本視力很好，多少有受一點影響，不過，我今天還能在這分享故事，真的是逃過一劫！」