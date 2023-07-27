桃竹竹苗區域治理平台步道1周前的會議才針對水汙染做出共同決議，27日新竹縣關西鎮又出現超過1公里的白色「牛奶河」。中午有關西鎮民途經牛欄河桃竹交界處，發現整條河竟被染成白色，連忙告知關西鎮環境守護協會，經向桃園市環保局通報後檢測，傳出檢測結果符合標準。對於牛欄河數次遭汙染，關西鎮環境守護協會希望桃園市政府能設置汙水處理廠，避免再讓工業區廠家偷排廢水。

牛欄河27日中午出現超過1公里長的乳白色牛奶河，讓路過民眾心驚，接獲通報的關西鎮環境守護協會理事長羅功奇也趕往現場，透過空拍機試圖尋找汙染源。

羅功奇表示，牛欄河今年已數次出現泡泡河，前陣子也遭到不肖廠洗油漆桶導致變成藍色多惱河，現在又變身成了乳白牛奶河。過去關西鎮環境守護協會曾溯溪探查，發現在牛奶河發生的區域早已沒有魚隻，「已經死到不能再死了。」

此次發生牛奶河之處位於桃竹交界，經關西鎮環境守護協會通報後，桃園市環保局前往檢測，傳出檢測數值均正常。

羅功奇指出，牛欄河屢次發生水汙染事件跟上游小型工業區太多有關，但因桃竹交界有跨區管理難題，管轄權如多頭馬車。由於龍潭的高原交流道已通車，羅功奇擔心工廠越來越多，希望桃園市政府能在工業區統一設置汙水處理廠。

日前桃竹竹苗區域治理平台為強化牛欄河流域聯防體系、河川水體污染通報及應變能力，已成立Line群組解決跨域汙染通報，並且桃園市環保局針對牛欄河上游部分點位設置IoT即時監測及CCTV監控，並於Line群組分享河川水質監測即時數據，以達到預警通報目的，強化河川治理及污染稽查作業。