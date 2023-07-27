警方噴灑辣椒水並上銬逮捕滋事的3名嫌犯。（翻攝畫面）

台北市中山區民生東路某酒店，日前有名被辭退的少爺，疑似對酒店心生不滿，竟糾眾至酒店門口砸泊車台洩憤，警方獲報立即趕往，3人仍情緒激動，不斷叫囂、推擠，員警強勢噴灑辣椒水並將3人上銬逮捕，警詢後依妨害秩序、毀損等罪嫌送辦。

警方調查，19歲陳姓男子曾在該酒店擔任服務生，店家質疑他偷錢而將他辭退，他認為是遭店家欺負，被辭退後愈想愈氣，21日清晨找胞兄以及另名劉姓男子，至店家理論。

眾人一下計程車，就出腳猛踹門口泊車台，甚至拿椅子狂砸店家大門，並把雨傘桶扔進店裡頭。眾人狂砸一頓，店家制止不了，趕緊報案。

轄區員警剛好在旁巡邏，立即趕往，喝令眾人收手。不料3人還持續叫囂，不願停止脫序行徑，員警遂噴灑辣椒水，將他們逮回警局偵辦，並擴大清查3人是否有無幫派背景，或其他滋事動機。

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