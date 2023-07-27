京站時尚廣場不論是線上或是線下都推出了送禮指南。7月31日前，在京站i購物Qonline凡購買「爸！這是送你的禮物！」商品特別企劃頁商品，即贈100元折價券還享全站滿2400折160元、滿4600折320元的優惠。

京站新驊家電的德國百靈BRAUN新5系列免拆快洗電動刮鬍刀51-W1200s，原價7188元，特價5688元。（京站提供／古明弘台北傳真）

京站的OCTORAIR冷熱紓壓按摩槍，原價5270元，特價4990元。（京站提供／古明弘台北傳真）

belif男士保養組，原價2640元，特價2160元；台隆手創館的OCTORAIR冷熱紓壓按摩槍，原價5270元，特價4990元。京站線上下會員的Q點點數消費可共同累積，線上下均可使用。

京站獨家餐廳HeyAhh父親節頂鮮4人套餐，原價2990元，特價2680元。（京站提供／古明弘台北傳真）

在線下，京站今年獻給爸爸「炫父有禮」商品特別企劃，分成3種類型的爸爸進行推薦，推薦給「質感男神爸」的有：新驊家電的德國百靈BRAUN新5系列免拆快洗電動刮鬍刀51-W1200s，原價7188元，特價5688元，獻給「運動型男爸」的是：DYACO的SOLE（索爾）SB700飛輪車，原價3萬2999元，特價2萬5999元，獻給「烹飪大神爸」的是：SONY的BRUNO蒸氣烘焙烤箱BOE067，原價6990元，特價4280元，使用QPAY不限銀行當日累積消費滿3000元加贈Q點100點（每會員限兌換乙份，限量2000份）。

如果想趁父親節聚餐，京站除了推出各式歡聚套餐：京站獨家餐廳Heyahh父親節頂鮮4人套餐，原價2990元，特價2680元、晶湯匙父親節4人套餐，原價3310元，特價2980元，7月31日前訂位再享9.5折優惠。在I購物QONLINE也推出父親節蛋糕預購：起士公爵在父親節限定推出的微醺橙香威士忌乳酪蛋糕 6吋，推薦價1280元、一之軒父親節限量驚喜款，爸氣小宇宙，原價1000元，特價880元。

此外，8月31日前都可以邀起爸爸參加電影《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》暑期特別活動，只要在京站APP扣30點並在京站1樓星巴克對面打卡點完成拍照任務，即有機會獲得《蠟筆小新》免費電影交換券（限量100張）或電影折價券（限量250張）。