女星郭雪芙日前被週刊傳出與某餐廳老闆傳出緋聞，她迅速在社群發文澄清，並看似有點動怒地表示「拜託別瞎掰」，今（27）日現身Valextra 2023秋冬手袋時苦笑自己沒有生氣，只是有點無奈，不過他透露之前算過塔羅「他（塔羅）說可能明年1月到2月會有。」談到這話題讓他露出略微羞澀的神情，有些不好意思。

郭雪芙身穿白色西裝裙，手持秋冬系列全新包型 Milano手袋亮眼。（Valextra提供/林欣儀台北傳真）

此次現身新品鑑賞會，他以一席簡約俐落的白色西裝裙現身，腰間的縷空設計搭配胸前的微V設計，讓原先優雅的風格增添一絲性感的氣息，他透露「我自己本身就比較喜歡這種簡潔優雅的風格。」因此本身就很關注Valextra 的單品，問道此次逛店最喜歡的單品，他一連舉了淡綠色的列Bucket“小兔子”水桶包、 Milano手袋以及可以當作腰帶、肩背的小巧Iside belt尺寸，其中後者的乾燥玫瑰色，剛好又能搭上近期的芭比熱潮，因此笑說「今天可能要爆刷了！」

本季Valextra 推出 24/7 系列，期望能夠滿足現代女性每時每刻的日常生活需求，因此把經典款式重新設計，如經典的 Iside 手袋，本季除有以金屬褸空打造的限量款外，還推出鮮豔多彩的belt尺寸，小巧的尺寸搭上近期的小廢包風潮，但可作為腰帶、肩背的多功能又能滿足女性更多元的穿搭需求。而1968年的標誌性Tric Trac手腕包，則讓品牌標誌性Millepunte小牛皮進行3D 效果印刷色彩，即使是秋冬季節也仍舊耀眼。

Valextra Iside全新包款，全台僅一只。（Valextra提供/林欣儀台北傳真）

Valextra 全新包型Milano 手袋，價格店洽。（Valextra提供/林欣儀台北傳真）

Valextra秋冬系列Bucket“小兔子”水桶包，價格店洽。（Valextra提供/林欣儀台北傳真）