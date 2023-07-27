27日是韓戰停戰協定簽署70周年紀念日，美國總統拜登在前一天發布訊息表示，美韓同盟是在韓戰參戰勇士犧牲的基礎上誕生的，為當今世界和平與繁榮做出了貢獻。

據韓國國際廣播電台報導，拜登表示，「讓我們向為保護我們今天所享有的安全與穩定而參加韓國戰爭的勇士們致敬」。他特別表示，「今年是美韓同盟成立70周年，這是1950年至1953年並肩作戰的美國和韓國軍人之間牢不可破的紐帶。」

美國總統每年都會在韓國戰爭停戰紀念日發布訊息。今年和去年相同，並未單獨向北韓發布訊息。

聯合國發言人杜雅里克26日在美國紐約聯合國總部召開的例行記者會上，被問到「聯合國祕書長古特雷斯在韓戰停戰紀念日，是否面向南、北韓發布了訊息？」。他表示，聯合國希望與北韓重啟外交對話，以緩和朝鮮半島的緊張局面和為實現朝鮮半島可驗證的無核化作出努力。

在被問及俄羅斯國防部長蕭依古訪問北韓有何成果時，杜雅里克表示，我們希望與北韓進行接觸的所有成員國都能向北韓轉達，「緩和緊張、重啟外交對話，實現朝鮮半島無核化」的訊息。