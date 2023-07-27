杜蘇芮颱風本週在菲律賓造成了嚴重的災情，龐大的降雨量造成多數地區淹水和數十處土石流的災情，並且造成至少6人死亡、4個城鎮停電，6處橋樑停駛。

2023年7月26日，菲律賓海巡人員清除道路上的一棵倒下的樹。（路透社）

據《半島電視台》（Al Jazeera）26、27日報導，自從星期三（26）侵襲菲律賓北部海岸以來，杜蘇芮已經減弱了一些，龐大的降雨量導致河流爆漲，並且淹沒了許多低窪地區的村莊，引發數十處山崩。菲律賓政府也進行了撤村，對超過16000名的村民進行了疏散，強風刮落農村房屋的鐵皮屋頂，並造成多處停電。

2023年7月26日，一名警察在菲律賓北部碧瑤市區檢查杜蘇芮颱風造成的小山崩。（美聯社）

這場風暴猛襲卡加延省阿帕里（Aparri）外的富加島（Fuga Island），這裡的居民被疏散離開高風險的沿海村莊。由於杜蘇芮颱風的逼近，學校和工作場所作為預防措施而關閉。這場颱風有著700公里寬的風雨帶，造成其他北部省份的成千上萬人被迫撤離。

7月26日，菲律賓北伊羅戈省，杜蘇芮颱風引發多數地區淹水，海巡署成員救援巴卡拉（Bacarra）居民。（路透社）

卡加延省官員在初步損失報告中表示，至少有4個鎮因這股猛烈風雨而停電，6座橋樑因洪水不通行。在伊羅克斯諾特省的巴卡拉（Bacarra），海群人員使用橡皮艇和繩索疏散受困於水深及腰深洪水中的村民。