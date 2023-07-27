國內護理人員工作環境嚴苛，尤其新冠疫情後人力流失嚴重，「護病比」過高是主因之一。衛生福利部今（27）邀集33個相關團體研商「三班護病比」入法，初步取得共識，將考慮科別、病人嚴重度等變動項目，並要求醫療院所填報實際照護人力資料，以研議符合實際人力負荷需求的護病比標準。

衛福部根據日前各層級醫院三班護病比規範可行意見調查，以及112年委託實證本土三班護病研析結果報告，今天與33個護理、醫院及醫護相關工會等團體進行討論，取得三大共識：

一、支持訂定三班護病比標準，未來將特殊因素如科別、病人嚴重度、病人出入院及轉床等變動項目納入護病比研議考量，以反映實際護理人力負荷需求。

二、透過健保VPN系統，新增醫院填報每月實際提供照護之三班護理人力等結構性資料。

三、針對健保法規與財務影響因素，如採護理點值固定、支付款項人員專用及給付標準提升等，將持續透過健保機制研議可行性。

衛福部護理及健康照護司技正李雅琳說明，現行護病比是以全日平均計算，一整天三班的人力取平均，現在台灣要與國際接軌，每班護理人員會有固定的照護病人比例規範，今天與會人員都同意要訂定三班護病比，並且要考慮不同層級的醫院，以及內外科、加護病房、急診等各種情形差異，都應該納入標準。

李雅琳說明，現在護病比填報做法是，由醫院每月去健保VPN系統填報，之後一樣透過健保VPN系統，但會增加一項功能，讓醫院填報三班實際照顧護理人員人數，由於具有一定的強制性，在收集現況資料之後，才能進一步討論實際的人力需求及合理比例。

李雅琳指出，今天會議中，多數討論以護理團體角度出發，大家認為將規範訂定後，相信會有更多護理人員願意回到職場獲留任；目前已經在與健保署討論系統建置，醫院開始登錄之後，預計觀察幾個月，再繼續研議，會盡快訂定。