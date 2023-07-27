TVBS今(27日)公布2024總統大選最新民調，民進黨賴清德33%回居第一，與民眾黨柯文哲32%不相上下，國民黨侯友宜小幅回升至25%。前立委郭正亮表示，選舉到最後會有集中效應，選民會想阻止最討厭的候選人當選，侯友宜現在是明顯落後，非常危險，到時候會被棄保，必須要讓差距維持在3%以內，不然就沒有追上的機會。

與TVBS 上月民調相比，賴清德從30%上升3個百分點至33%，回居第一名；柯文哲從33%略減1個百分點落至32%，跌至第二名；侯友宜在全代會後支持度回升2個百分點至25%。不表態率上月為14%、此次為10%。此次調查時間在7月24至26日，市內電話及行動電話雙底冊調查。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，柯文哲在TVBS民調一直都蠻高，上次還領先，這次雖落後賴清德，但兩人不分軒輊。而侯友宜是明顯落後，不能說侯友宜沒有差很遠。

郭正亮認為，選舉到最後會有集中效應，選民會希望最討厭的候選人不要當選，所以選票會集中，這樣的差距對侯友宜非常危險，「不是很接近，是非常危險！」到時候侯友宜會被棄保，就像2000年總統大選，連戰僅拿24%的選票，宋楚瑜則有36%，就是因為選票跑掉、出現集中化的效應。他強調，無論如何都要讓差距維持在3%以內，不然就沒有追上的機會。

對於民進黨最近猛攻柯文哲，郭正亮認為，這兩種打法其實都不容易打，比如台北流行音樂中心一案，大家都知道柯文哲與前文化部長李永得關係不好，那民眾黨也會有他們的說法。照理講，如果要打柯，現在執政的台北市長是蔣萬安，但國民黨應該不想打這議題，這就牽涉到選戰策略，因為藍營知道藍、白最終是要合作的，所以不讓大家有不好情緒，畢竟到11、12月還是要整合。

郭正亮也指出，要抓弊案，沒有執政很難掌握到確切的證據，中央的執政黨有很大的優勢，因為有法務部、調查局，比較容易介入拿到真切的證據。而國民黨如果要反攻，真的能夠查的是桃園市的弊案，會直接打到副閣揆鄭文燦，對賴的選情會有影響，就考驗到桃園市長張善政願不願去辦這件事。