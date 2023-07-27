桃園警察分局武陵派出所7月連續受理數起KTV及住宅竊案竊盜案件，嫌犯以破壞窗戶鐵欄杆及由KTV天花板侵入方式竊取財物，除竊取現金，也搜刮戒指、手錶及香菸等物品。警方今天發現涉案王男正大搖大擺闖紅燈，隨即將其逮捕。

警方表示，專案小組進行追緝，經積極閱監視器過濾比對，鎖定44歲王姓男子涉有重嫌，因王男曾在犯案地點附近的娛樂場所工作過，對於周遭地形地物及住戶生活型態非常熟悉，據此進行犯案，作案時以徒步或騎乘腳踏車方式規避警方查緝，且王男居無定所因此增加查緝的困難度。

員警除加強周邊區域巡守，另與居民密切聯繫，組織綿密的網絡，只要王男出現即難逃法網。王男出現在南華街附近買牛肉便當，他自以為躲過警方的追緝，大搖大擺的在路口闖越紅燈，沒想到正在附近查訪的警員楊凱傑及康家耀已經盯上他，楊員在後徒步尾隨、康員則騎機車包抄，支援警力接獲通報迅速趕來，王男一瞬間被員警團團包圍壓制在地，雖想頑強反抗，仍難敵優勢警力只好乖乖被逮，全案依法移請偵辦。