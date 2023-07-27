杜蘇芮颱風外圍環流明日仍影響台灣，交通部統計，7月28日有17條航線、138航次客運船班取消；國內線航班部分，立榮、華信、德安航空共取消173架次，提醒旅客注意。
航港局指出，28日共有17航線（國內14航線、兩岸3航線）、計138航次（國內122航次、兩岸16航次）停航，南竿－莒光部分停航（開航2航次、停航4航次）、富岡－蘭嶼部分停航（開航2航次、停航6航次）、後壁湖－蘭嶼部分停航（開航2航次、停航6航次）。
其餘航線包括基隆－馬祖、台北－馬祖、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－東引、金門－五通、水頭－九宮、高雄－馬公、布袋－馬公、將軍－東吉、東港－小琉球、鹽埔－小琉球、綠島－蘭嶼、富岡－綠島等，船班全部停航。
國內線航班部分，明日共取消173架次，立榮航空北東早班機、北花取消；下午2時前本島往返馬祖及澎湖航班取消，2時後視天候狀況派飛；本島往返金門全天取消。
華信航空台東航班AE393、394、395、396，花蓮航班AE731、732，澎湖航班AE375、376、351、352、355、356、377、378、379、380、381、382、787、788、789、790，除以上航班執飛，其餘航班取消。
德安航空東線（蘭嶼、綠島）正常營運，西線（高雄－七美）DA7001、7002取消，其他航班正常。
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