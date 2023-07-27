KILIAN PARIS全台首發店，於新光三越台北信義新天地A8開幕，狂野淑女淡香精極致50ml，推薦價1萬700元。（新光三越提供）

口罩解封，社交活動正常化、全民旅遊熱潮皆帶動美妝買氣大幅提升，百貨今年除了彩妝成長超過3成，高端香氛自疫情以來也持續成長、接近3成，7月以來百貨隨著改裝完成，也陸續引進精品香氛全台首發店、彩妝話題快閃店等，搭配夏天卡利HIGH、父親節活動檔期優惠入手正是時候。

新光三越上半年化妝品以彩妝、香氛表現最為活躍，其中專業彩妝成長超過3成5、高端香氛成長近3成，是消費者持續關注的話題焦點，搭配夏天卡利HIGH檔期，現聯手120大美妝品牌打造全台最大「秋季化妝品節」，歸納4大美妝趨勢夯品，包括今年最夯的時尚關鍵字多巴胺妝容，推薦如DIOR經典五色眼影、MAC 4D嘟嘟翹脣膏等繽紛搶眼色系；而清透不黏膩的自然感底妝，推薦LANCOME真愛零粉感底妝組、shu uemura無極限持妝清粉底組等。

韓星GD、Jessica等人香氛愛牌－Frédéric Malle全台首發店，也於台北信義新天地A8開幕。（新光三越提供）

另看好高端香氛市場蓬勃，新光三越台北信義新天地A8引進全台話題首發店，包括來自法國，韓星GD、Jessica的愛牌「Frederic Malle」，即日起至8月31日完成指定任務可享藝術精品客製包裝，還有由Hennessy軒尼詩第8代創立、奢華精緻的「KILIAN PARIS」，每款香水都帶有節慶感，即日起至8月31日購買即贈奢華香氛小禮。

8月10日至8月13日，新光三越台北信義新天地A8將推出資生堂國際櫃「銀座音樂節」。（新光三越提供）

快閃店部分，DIOR首次為曠野型男訂製的快閃店，將於7月28日至8月8日，在新光三越台北信義新天地A11登場；資生堂國際櫃限定銀座音樂節，推出主題攝影區與訂製妝容，也將於8月10日至8月13日，在台北信義新天地A8登場。

板橋大遠百TOM FORD首賣設計師經典黑蘭花清新版50ml，5350元／100ml，7200元。（遠百提供）

板橋大遠百Helena Rubinstein新品，買綠寶瓶 50ml，享綠寶水10ml＋綠寶眼3ml，價值7985元、推薦價6900元。（遠百提供）

同樣看好高端保養，板橋大遠百於7月中新開幕Tom Ford Beauty、Helena Rubinstein兩家新櫃，搭配父親節活動回饋，全館使用HAPPY GO Pay獨享單筆5000元送100元，即日起至8月8日持9大銀行信用卡單筆刷1萬元並分6期送400元。

微風信義Molton Brown新櫃，為英國女王伊莉莎白二世生前愛牌。（微風提供）

微風信義2樓打造香氛空間，囊括全台頂級精品香氛，包括CYRANO+、Penhaligon’s、EX NIHILO、Acqua di Parma、BYREDO、diptyque、CREED、Maison Francis Kurkdjian等品牌，7月也新引進全台首間英倫奢華香氛洗沐品牌「MOLTON BROWN」， 另將在下半年陸續引進信義區獨家由頂級珠寶品牌推出的VAC香水、國際精品LOEWE香水專賣店等，持續尋求市場差異化、個性化。