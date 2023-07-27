摩爾多瓦共和國表示，由於俄羅斯大使館有一些可疑的間諜行為，勸告多次未果，決驅逐 45 名俄羅斯外交官，這使得俄羅斯大使館內人數減少至 25 人，這個人數更接近摩爾多瓦駐莫斯科大使館的人數。

BBC報導，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，摩爾多瓦相當擔心俄羅斯也會對其用兵，特別是莫斯科一直支持反對派團體與親俄武裝力力量。

星期二，摩爾多瓦外交部表示，他們從媒體上得知俄羅斯大使館屋頂，以及鄰近建築物上都安裝新監控設備，這實在令人感到擔憂。所謂的媒體報導是Insider 和摩爾多瓦的 Jurnal 頻道。星期三，摩爾多瓦外交部正式公告：「由於持續的緊張局勢，和不友好的行為，俄羅斯外交人員必須在8月15日之前離開。」

俄羅斯譴責摩爾多瓦的做法，並表示「會做出相應的回復。」

摩爾多瓦外交部長波佩斯庫(Nicu Popescu)表示：「多年來，我們一直是俄羅斯敵對行動和敵對政策的目標，許多手段就是大使館在實施的。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)表示，「不會對摩爾多瓦不友好的舉動置之不理」。她表示，俄國的反制手段，包括限制領事服務，以及禁止摩爾多瓦人與俄羅斯的接觸，但她沒有宣布具體的反制措施。

摩爾多瓦在前蘇聯時期，是最小的加盟共和國，其人口僅有 260 萬，是歐洲最貧窮的經濟體之一，並且深受鄰國烏克蘭戰爭的影響。

摩爾多瓦的能源建設都可追溯到蘇聯時代。包括電力與天然氣，都受到俄羅斯的控制。摩爾多瓦希望能「向西走」，但是境內的前蘇聯勢力也很大，特別是俄羅斯所支持「德涅斯特河沿岸人民共和國」，那是蘇聯解體之後，不願離開的蘇軍駐留部隊，所成立的割據勢力。那的衝突自 20 世紀 90 年代以來，就沒有平息過，成為摩爾多瓦最大的內患。