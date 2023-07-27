許多人都會在美式賣場好市多採買生鮮食材滿足一家人的生活所需。一位媽媽分享，她定期會在好市多購買S牌牧場動福蛋，近日該款雞蛋更新外包裝，從塑膠改為紙箱，讓她大讚很省冰箱空間。對此，許多人質疑好市多的雞蛋是否能良好保存、價格太貴，不值得買，不過老饕們指出，該款雞蛋都是放在好市多的冷藏房間，而該款雞蛋雖然價格較貴，不過相較一般雞蛋口感真的不一樣，特別是水煮蛋、荷包蛋等簡單料理最能吃出差異。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家裡常吃的1盒385元S牌牧場動福蛋近日換了包裝，「這次的紙箱跟之前塑膠的比起來，真的很省冰箱空間」，以她家一次購買2盒60顆雞蛋、2至3周的用量來說，在空間的佔用上特別有感覺，也能好好保護雞蛋不破掉。原PO提醒，開啟新包裝時最好先沿著撕線壓好一圈，「不然它的紙板滿厚的」。

對此，許多人紛紛回應，「雞蛋我是不敢放3個禮拜啦…」、「水洗蛋我是不會買沒冷藏的，尤其是夏天，要買沒冷藏的我買籃蛋就好，還便宜一半」、「缺蛋時可以買好市多蛋，但目前不缺，買全聯的就蠻方便了，便宜，用完再買也新鮮」。

老饕們則是說明，「蛋只要新鮮，營養都差不了多少！自已主要炒蛋所以多買市場平蛋用，但X安蛋如果做荷包蛋、水煮蛋就可以吃出分別了。12元1粒其實還好！」、「水煮蛋的時候真的差很多，尤其是那個蛋黃非常的Q彈」、「X安牧場蛋就是好吃，唯一支持」。