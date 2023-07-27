陸軍六軍團基隆彈藥分庫祥豐營區24日發生爆炸，2名重傷士官仰賴現場官兵自購的止血帶止血。陸軍後勤指揮部今坦承，國軍自2022年至2025年分年採購內含戰術止血帶的單兵戰傷急救包，基隆彈藥分庫尚未獲撥，但網傳單兵戰傷急救包只用於高裝檢檢查，並不屬實。

針對重傷士官靠自購止血帶救治一事，國民黨立委馬文君今砲轟，當真正生死一瞬間，弟兄們相信並使用的是自購裝備，難道國防部還要繼續嘴硬，都符合需求？另近期也傳出，陸軍配發新購的單兵戰傷急救包，卻被要求不能使用，因為得應付高裝檢。

陸軍後勤指揮部回應，內含戰術止血帶單兵戰傷急救包是2022至2025年分年採購，基隆彈藥分庫尚未獲撥，目前獲得之急救包已撥發至外離島地區，以及本島部分單位，並明訂相關使用規定，網傳僅用於高裝檢檢查，並不屬實。

陸軍後勤指揮部指出，為符合現代戰傷救護所需，提升戰場存活率，國軍已執行單兵戰傷救護訓練多年，並自去年起推廣訓練簽證，官兵深知其重要性，部分幹部自發性購置止血帶，於營內反覆熟稔救護技能。

陸軍後勤指揮部說，國軍對於各項安全極為重視，各營區均具EMT合格證照救護官兵，本次不幸事件，即為現場具EMT專長及戰傷救護完訓幹部施以初步急救措施。

陸軍後勤指揮部強調，各部隊醫務所及連級醫藥箱現均配有通用止血帶，若有缺損，可向三軍衛材供應處申補；本部將持續強化各營區緊急救護量能，以及戰傷救護訓練，以確保官兵人身安全。