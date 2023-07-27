昆凌看周杰倫演唱會時身穿Hogan H-Stripes休閒鞋。（摘自昆凌微博）

昆凌月初在周杰倫的海口演唱會打卡支持老公，腳上的鞋履被眼尖的網友認出是Hogan H-Stripes休閒鞋，恰逢情人節前夕，Hogan 2023秋冬為該系列推出男女同款的單品，該系列外型輪廓簡約，鞋身的凹槽、厚底設計修飾腳型，又能修飾腿型，低調的H Logo又為鞋款增加細節感，不論各種服裝穿搭都十分合適，同時小羊皮的鞋面加上記憶鞋墊，又兼顧穿著舒適度。

HOGAN推出全新秋冬系列。（Hogan提供/林欣儀台北傳真）

本季品牌以「NEW LUXURY」（新奢華），詮釋現代美學下的一種延續傳統與歷史的時尚態度，本季包含運動鞋到靴子、從包款到服裝抖，均展現出一種獨特的生活風格，整體配色參考紐約夜色、中央公園四季變化作為參考，除適合跑趴、日常的款式外，也搭上近期流行的「多巴胺穿搭」風潮，推出如霧霾藍的H Logo系列包款、橄欖綠牛皮肩背包、楓紅色餅乾底皮靴等，另外男鞋部分則有融合軍裝素的「H619 Booties」高筒靴。

NEW H222 台灣限定色(銀)，2萬2300元。（Hogan提供/林欣儀台北傳真）

NEW H222 台灣限定色(金)，2萬2300。（Hogan提供/林欣儀台北傳真）

而在台灣最熱銷的NEW H22鞋款，本季則換上金屬皮革、漆皮等元素，而增厚鞋底設計是偷偷拉高視覺比例的秘密武器，搭配特殊聚合物製成的柔軟鞋墊，讓穿著體驗更為舒適輕盈，近期更推出兩款2023台灣限定色，輕鬆打造優雅而不失休閒的專屬時尚造型。

Hogan黑色亮片皮革鍊帶包，2萬8000元。（Hogan提供/林欣儀台北傳真）

Hogan霧灰藍牛皮肩背包，2萬9000元。（Hogan提供/林欣儀台北傳真）

Hogan H-Stripes白色拼接森林綠休閒鞋，1萬9500元。（Hogan提供/林欣儀台北傳真）