國家通訊傳播委員會（NCC）26日針對涉詐嚴重的海峽電信輕罰30萬元，金額遠不及台灣之星，在野立委批評NCC懲處雙標，鼓勵詐騙集團行騙。國民黨立委賴士葆直批，詐騙犯1年賺黑心錢70億元，罰30萬根本九牛一毛。NCC過去以公權力濫權下架中天新聞台，NCC主委被法院列為被告還強行主導讓鏡電視上架，但對以移動式機房設備躲避檢警的詐欺洗錢，NCC卻不從源頭阻絕，等於變相協助，打詐國家隊淪為詐欺共犯國家隊。

賴士葆今(27日)在臉書發文提到，6月的一場打詐研討會上，多名檢察官點名金管會、NCC和數位部3個政府機關，是讓打詐國家隊淪為國家級詐騙的3大戰犯。NCC經常在創新紀錄，過去以公權力濫權下架中天新聞台，NCC主委被法院列為被告還強行主導讓鏡電視上架、這回被破獲的首宗電信詐騙案，海峽電信只被NCC輕罰30萬。詐騙犯賺取黑心錢一年高達70億元，這樣的罰則根本九牛一毛，難怪檢察官要嗆NCC簡直在鼓勵犯罪。

賴士葆直批，詐騙犯害得多少家庭傾家蕩產，甚至家破人亡，NCC太對不起這些受害家庭，NCC不將海峽電信撤照就是縱容他們繼續做這些傷天害理的事情，難怪打詐國家隊政府投入幾十億，詐騙案卻是每年創歷史新高。詐騙集團以移動式的機房設備躲避檢警鎖定實際發話位置，進行詐欺洗錢的惡行，NCC不從源頭阻絕，就等於變相協助作奸犯科的歹徒。

賴士葆質疑，過去NCC都說這些二類電信業者無法可管，直到檢察官抓到海峽電信申請數千門號進行詐騙，聲押邱姓負責人，NCC改口有法可管，日前NCC還發聲明表示要求電信業落實客戶風險管理機制，如今對賺取暴利黑心錢的詐騙犯罰了30萬，是誰讓打詐國家隊變成詐欺共犯國家隊？監察院至今還在睡覺，不立案調查失職怠惰的行政官員，整天標榜「有政府請安心」，真的太諷刺了。