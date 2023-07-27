是方電訊（6561）27日公布上半年財報，受惠於四大產品線同步維持穩定成長，上半年營收15.96億元、相較去年同期成長5.3％，每股稅後純益（EPS）6.23元，年增10.3％，雙創歷史新高。上半年毛利率為48.8％，較去年同期46.9％表現尤佳。

董事長吳彥宏表示，在IDC機房進駐率以及雲端應用服務營收比重日益提升的加持下，可望持續推升下半年成長力道。

吳彥宏強調，是方上半年執行多項新服務開發，包括擴增連外國際海纜骨幹頻寬達到700G、展開三環三線光纖網路佈建計劃、「是方i健康APP」功能也獲得全面提升，進一步投資雲端自助管理系統，在資本支出大幅增加的情況下，仍能維持雙位數成長的獲利水準，實屬不易。

總經理劉耀元表示，隨著LY2全新機房完工啟用的時程愈來愈近，數據網路及雲端服務已成為是方雙成長主軸，除積極擴大服務涵蓋範圍到香港、日本、新加坡及東亞地區各國之外，並加強與AWS、Google、Microsoft等國際公有雲服務大廠及雲端資安業者共同合作，全力朝向東亞數位匯流中心及AI雲端商務應用中心目標邁進。

今年4月櫃買中心公布第九屆公司治理評鑑結果，是方名列所有上櫃公司前5％，不僅首度進榜，更繳出一張亮麗成績單，榮獲社會高度肯定。