亞洲生技大展27日登場，今年是疫情解封之後首次展會，參展規模創歷屆之最，共有十九個國家，八百家廠商，兩千多個攤位參展。各家生技大廠紛紛展示近來最新研發成果，互相交流。台灣醫藥集團杏輝，更是在現場宣布啟動，響應國際失智症月，發起捐款幫助失智症照顧協會活動。

根據台灣失智症協會統計，台灣約有30多萬失智症患者。八十歲以上老人，每五人就有一位罹患失智症。失智症不僅會使患者逐步喪失認知記憶功能，影響思考、語言、情緒，平均整體照護時間更是超過十年以上。這意味著目前正有30多萬的家庭在照顧上承受著極大的困難與壓力，而且影響人數只會越來越多。為了呼籲國人重視失智症風險，響應每年九月國際失智症月活動，杏輝決定發起愛心捐款，以實際行動資助失智症照顧協會。

杏輝蓉憶記膠囊其功效榮獲全球七國10大獎的肯定(照片提供:杏輝醫藥)

杏輝藥品白友烺總經理表示，杏輝藥品投入腦科學及失智症預防治療研究超過20餘年，致力關注失智症議題及其延伸之影響，更了解到罹患失智症後，對於個人、家庭，甚至國家都是非常沉重的負擔。為提升國人預防意識、促進國人記憶健康，杏輝發起「你響應我捐贈」的公益活動，號召大家「以具體行動加入關懷失智行列」，即日起至09月30日，凡購買蓉憶記膠囊產品，杏輝將從民眾的消費金額，提撥部分捐款予 「社團法人宜蘭縣失智症照顧服務協會」，與您一起支持失智弱勢族群、幫助失智者家庭。

杏輝蓉憶記膠囊經國家認證可幫助思緒清晰、延緩衰化(照片提供:杏輝醫藥)

宜蘭縣失智症照顧服務協會楊秀川理事長表示：「感謝杏輝的支持，以實際行動守護失智者與其家庭，這份關愛與關心對他們來說意義非凡」。因失智症屬於進行性退化的疾病，病程緩慢且多數不可逆，期盼透過這樣的活動，使大眾高度重視失智症議題，傳遞預防勝於治療之觀念，及早辨別失智危險因子及徵兆，並積極主動採取預防，才能降低罹患風險。

在啟動儀式上，白友烺總經理就提醒，現代人在外忙工作、為生活打拼，可能都會讓大腦出現過勞情形，包含他自己也是同樣的生活型態，所以更要注意腦部保養。記憶力衰退是失智症早期的徵兆，因此，具備學會辨別失智症前兆、提早預防失智症的觀念，以及補充改善認知有所助益的健康食品，來減緩記憶力衰退，絕對是我們現代人不可忽視的一環。

預防失智症，可以從飲食保健著手，多攝取優質蛋白質，以及富含Omega-3的食物對腦部都有幫助。平常補充有國家健康食品認證的保健品，也是有效的方法。杏輝蓉憶記，其由天然罕見寄生植物「管花肉蓯蓉」中所提取AIE2成份，經國家認證可幫助思緒清晰、延緩老化，有助於改善記憶學習能力及神經傳導能力，其功效也榮獲全球7國10大獎肯定。

除了飲食和保健品，許多研究也顯示，日常規律運動亦有助於促進腦部血液循環、刺激腦細胞生長，不僅能降低健康者罹患失智症的風險，還能減緩失智症患者生理機能的退化速度。杏輝藥品同時宣布，將攜手宜蘭縣政府於2023年11月25日，共同舉辦以健康養身為首要目標的馬拉松運動，藉此希望能鼓勵大家多走出戶外、出門運動，多為自己及家庭的健康努力，迎向彩色人生。