繼先前流行養「紙盒狗」後，大陸年輕人再興起養「芒果核」熱潮，不僅每日為果核梳毛，更會為果核改名，記錄「飼養」過程，撰寫成長日記，將此視為一種精神寄托。該潮流引發輿論對年輕人不務正業的批評，甚至呼籲關注年輕人的精神健康。但是大陸官媒的評論卻大放正能量，形容養芒果核就是一種生活態度，不應被指責。

據香港《經濟日報》報導，一位「飼養」芒果核的主人介紹，養芒果核並非吃完拿去曬那麼簡單，需要先將果核揉搓沖洗，把多餘的果肉洗掉，再用牙刷刷到沒有黃色，然後用風筒吹乾且需要避免刷毛粘連，最後要在太陽下正反面曝曬，以確保果核完全乾燥，避免往後發霉。

對於養芒果核風潮，有人比喻為學生宿舍養紙狗一樣，是一種精神寄託，亦有人認為是閒得無聊。（圖／紫牛新聞）

不少果核主人認為，芒果核洗乾淨毛茸茸的手感很好，摸起來可以緩解壓力。網民劉女士更為她的芒果核撰寫《芒果核日記》，已更新到第11篇。她説，自己分別為兩顆芒果核取名為「大毛」、「小毛」，在它們的毛變得乾燥時，還有不少網民在評論區提供護理芒果核「毛髮」的建議。

有些手藝好的年輕女性會把芒果核拿來做成髮夾。（圖／紫牛新聞）

對於養芒果核風潮，網民反應兩極，有人將此比喻為學生宿舍養紙狗一樣，是一種精神寄託；亦有網民認為年輕人「不務正業、閒得無聊」。

倒是由大陸中華全國總工會經營的陸媒《中工網》發表《別急著給「養芒果核」的年輕人扣帽子》的評論說，一些人總會擔心年輕人因為貪玩而誤了前程，但偶爾玩玩芒果核真的不至於毀了未來。說到底，年輕人養芒果核就是一種生活態度，在工作學習之餘，年輕人有權利選擇自己想要的生活方式，是接著奮鬥續寫輝煌，還是稍事休息品味生活，完全應該由他們自己做出選擇。

這番評論也被一些大陸網民認為是話中有話，暗示年輕人不要玩太多，將時間放在工作學習上，比個人生活方式更加重要。

有網民表示，芒果核的很可愛還有毛，安靜乖巧不搞破壞，簡直滿足了對寵物的所有需求。（圖／紫牛新聞）

至於一般網民對此一現象的意見則較具包容性，網友在相關話題下的回應稱：「閒得無聊，出去走走都比這愛好強」、「類似於老大爺盤核桃，有什麽不務正業的？」、「只要自己開心，又不會礙著別人，挺好的呀！」、「這麼一看是有點可愛！下次吃芒果我也養一個」、「真的很可愛還有毛，安靜乖巧不搞破壞，簡直滿足了我對寵物的所有需求」。