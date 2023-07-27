江宏傑與福原愛的婚姻原為球壇佳話，不料2021年黯然結束婚姻，官司糾紛至今未完全落幕，今(27日)江宏傑更到日本東京，在台、日兩地律師陪同之下召開國際記者會，控訴福原愛敗訴卻不願履行義務，福原愛則不認同官司結果，並強調法官諭知不得公開談論此案，對此，美女律師李怡貞發表看法，坦言：「記者會算是衡平過後的最小侵害手段」，並痛批福原愛「自私」。

李怡貞在臉書表示7月20日日本法院的判決出爐，福原愛卻持續搞失聯，逼得江宏傑以大舉召開記者會來應對，強烈譴責她「做出非友善的自私行為」，同時情況若反過來，女方願意與江宏傑建立聯繫管道，男方仍召開記者會同樣自私。

隨後李怡貞在留言區說，論有責程度，女方相對較高，強調「因為該走的法律途徑都走了，到時候要走強制執行交付，勢必還是會鬧上新聞」，因此認為江宏傑「開記者會算是衡平過後的最小侵害手段了」，同時譴責福原愛：「這種行徑其實真的很嚴重，大家不要亂學。」

文章曝光後網友替江宏傑抱不平，有人說福原愛對江宏傑情已逝無妨，但後續行為非常過分，李怡貞回應：「其實在台灣也是有略誘罪的相關問題，我想男方如果沒提告的話，已經很給面子了」，此事鬧得沸沸揚揚，也讓李怡貞感嘆：「所以我辦案都很努力讓案件儘量不要矚目」，對於福原愛凌晨發出的聲明，李怡貞則大嘆：「真的太誇張，更能反向證明自己之前就是惡意失聯。」