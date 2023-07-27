台中市大安媽祖文化園區的媽祖神像獲民間企業捐贈，並於前年赴大甲鎮瀾宮請示媽祖選定石雕材質。未料近日傳出消息，民間企業考量石雕恐衍生工安問題，有意將媽祖神像材質改為銅製，對此，中市府觀旅局表示，27日洽捐贈單位確認，仍按原訂之石雕及時程進行。

台中市大安區媽祖文化園區斥資6億、歷經3任市長而成，規畫過程可謂「一波好幾折」。園區從前市長胡志強時期開始規畫，編列6億元經費打造，並於前市長林佳龍任內完工，原想藉此推動海線地區觀光產業，卻僅有基座完成，遲遲未見媽祖神像。幸經現任市長盧秀燕團隊於上一任期與民間團體協調後，終於找到民間企業願意捐贈媽祖神像。

不過，因由於民間企業傾向捐贈銅像，地方卻擔心海風帶有鹽分易致銅雕鏽斑，維護不易，更傾向使用石雕，雙方而產生分歧。最終，前年經由台中市副市長黃國榮、前觀旅局長韓育淇等人前往大甲鎮瀾宮擲筊請示媽祖，決定採石雕製作。

觀旅局說明，今年4月28日召開媽祖雕像捐贈計畫第3次諮詢會議審議內容，媽祖雕像採花崗石製作，總重約1170公噸。目前捐贈單位正進行雕像細部設計與規畫，預計2024年進行結構工程等相關作業。

不過，近日又有消息傳出，民間企業考量石雕恐衍生的工安問題，有意將媽祖神像材質改回銅製。對此，觀旅局則表示，27日洽捐贈單位確認，目前仍按原捐贈計畫擬訂之石雕及時程進行，觀旅局將持續協助捐贈單位依計畫辦理。

至於媽祖神像造價多少？觀旅局則說，由於近日材料價格波動大，價格尚無法估算，不過因為媽祖神像是由捐贈單位捐贈，相關費用由捐贈單位進行處理，市府會尊重對方的規畫。