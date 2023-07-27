經濟發展處副處長邱秋瑩表示，6月景氣續亮藍燈，代表國內景氣依舊疲弱，不過，由於內需消費成長，帶動非農就業增加、以及零售餐飲營收成長，使得景氣同時指標由負轉正，這反映國內景氣止跌的跡象隱約浮現。
邱秋瑩表示，國際景氣迄今混沌不明，國內景氣已連續亮出八個月的藍燈（去年11月～今年6月），至於何時可以擺脫藍燈？她指出，仍需觀察，下半年應有機會。
國發會今（27）日公布最新景氣報告，受外貿衰退、廠商信心未明顯改善影響，6月景氣亮出連續第八個月藍燈，此外，景氣領先指標連續第四個月下滑，國內景氣持續疲弱。
經濟發展處副處長邱秋瑩表示，6月景氣續亮藍燈，代表國內景氣依舊疲弱，不過，由於內需消費成長，帶動非農就業增加、以及零售餐飲營收成長，使得景氣同時指標由負轉正，這反映國內景氣止跌的跡象隱約浮現。
邱秋瑩表示，國際景氣迄今混沌不明，國內景氣已連續亮出八個月的藍燈（去年11月～今年6月），至於何時可以擺脫藍燈？她指出，仍需觀察，下半年應有機會。
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