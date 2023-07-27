新北市1名擔任油漆工的60歲余姓男子，因多次交通違規遭吊銷駕照，他在無照的情況下，去年又酒駕遭逮，遭裁處2萬2500元罰鍰，加上多機車燃料費未繳及滯納罰鍰，遭移送法務部行政執行署執行，因此讓他名下2筆土地遭到查封，後來在其胞姊幫忙之下才繳清所有款項。

家住三重的余男於去年2月15日上午7時許，騎乘機車載新莊區新北大道七段遭警察攔檢，結果酒測值超標，隨後又被警方查出，他的駕照早因多次違規遭到吊銷，因此被移送新北市交通事件裁決處裁罰2萬2500元，此外，余男還有3次無照駕駛，各遭罰9000罰鍰，以及多筆機車燃料費及滯納罰鍰5200元，全被移送法務部行政執行署新北分署執行。

新北分署在去年6月間扣押余男人壽保險金請求權、銀行存款債權等皆未果，後來行政執行官發現余男名下2筆共有土地，便於今年7月發函地政機關查封，後來義務人胞姊接獲書記官電話通知，才在本月20日親自到場協助繳清共計5萬4000餘元欠費及罰緩。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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