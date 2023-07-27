台北市動物園去年底向中央申請提高危險職務加給3000元至5500元、增訂3500元保育獎金，今年3月被行政院人事行政總處退回，要求補充資料，園方補齊資料並調整方案後，已將危險職務加給案送行政院，保育獎金案則已在7月20日送教育局，簽陳同意後再送教育部。

現行各公立動物園擔任危險性工作人員，危險職務加給分為3級別，金額為1800元、2200元及2500元，園方去年底向中央申請調整危險職務加給至3000元、4500元及5500元，並增訂保育獎金，針對照養動物及相關職務者普發3500元。

由於行政院人事行政總處認為調升危險職務加給依據不足，並認為保育獎金與危險職務加給有重複的疑慮，而退回園方申請，要求補充資料。

動物園長諶亦聰今說明，針對危險職務加給案，補充動物照養工作危險性、級別畫分依據等多項內容後，已在5月24日報教育局，北市府6月12日發函中央。保育獎金制度則是當初受限時間，沒有擬定明確發放標準，修改後已在7月20日函報教育局，待教育局簽陳後送教育部。

動物園規畫，保育暨經營獎金發給對象分為4組，依動物研究、保育及推廣工作績效、評比競賽或考核、評鑑成績優異等多項標準，讓符合資格、年資已滿6年的技工、工友每月最高可領3200元；年資未滿6年技工、技友，每月最高2000元；約聘僱人員每季最高3000元；公務人員或教育人員每季最高2500元。

諶亦聰表示，感謝中央針對2案給予意見，園方此次已一一補正及說明，相信提高危險職務加給及增訂保育獎金，皆能獲中央核定。