TVBS今(27日)公布2024總統大選最新民調，民進黨賴清德33%回居第一，與民眾黨柯文哲32%不相上下，國民黨侯友宜小幅回升至25%。日本政治學者小笠原欣幸將TVBS與日前美麗島電子報、台灣民意基金會的民調比對後指出，「柯文哲的支持度在三份民調中都不相同」，應該要慎重解讀。

TVBS今(27日)公布總統大選最新民調，賴清德33%、柯文哲32%、侯友宜25%。調查時間為7月24至26日，採用手機、市話雙底冊抽樣，約各佔5成。

美麗島電子報26日公布民調，賴清德為35.1％、柯文哲為24％、侯友宜為19.9％，調查時間為7月24至25日。

台灣民意基金會25日公布民調，民進黨賴清德的支持度為36.4%、民眾黨柯文哲27.8%、國民黨侯友宜20.2%。調查時間是7月17至18日，採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70％，手機佔30％。

小笠原欣幸今在臉書發文分享TVBS最新民調，指出柯文哲位居第二名，但與賴清德幾乎持平。並與美麗島電子報民調、台灣民意基金會民調做對照，指出柯文哲雖都居第二名，但三份民調中，柯的支持度卻出現不同(24%、27.7%、32%)。小笠原認為，這部分需要仔細地做解讀。