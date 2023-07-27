藝人李蒨蓉出道多年，與另一半李德立育有2名兒子，過去因「阿帕契事件」重傷演藝事業，經歷此事後她有所成長，專注好好生活，李蒨蓉經常在臉書分享生活點滴，突自曝將搬家，今（27日）她曝光住了15年的豪宅內部，透露是忍淚搬離。

李蒨蓉今在facebook坦言：「關於搬家，最近多愁善感、哭點低，自從兒子出國，彷彿我自己也被迫著長大，生活重心不見了，感覺家裡變得好空……」，她宣布開設YouTube頻道，將搬家過程紀錄下來，李蒨蓉表示要和住了15年的老家含淚說掰掰，並一一介紹舊家環境，他們家的鞋櫃是在小房間中擺滿架子，李蒨蓉透露當年發生阿帕契事件後，她為了不讓老公小孩擔心，會躲到鞋櫃裡面哭，「不想要讓他們看到我比較內心澎湃的那一面，那個時候因為新聞事件炒得沸沸揚揚，在那一段期間偶爾我會有情緒崩潰、眼淚潰堤，需要好好尖叫的時候就會去鞋櫃」，她也透露那陣子開始信基督教，也會在鞋櫃中禱告。

她透露很喜歡花花草草類型的壁紙，很多家具都是從國外進口，搬家是大房子搬到小房子，所以需要斷捨離；李蒨蓉介紹老公有買一幅畫，是聖經故事的人物畫，人在獅子洞口向上帝禱告，上帝就救出他，畫是復刻版，她表示看到畫就會想到「雖然深陷危機當中，但往光的地方看，人生就會活出充滿盼望正向的能力」。

（來源／影片取自 李蒨蓉 Lee Chien Rong YouTube，如遭刪除請見諒。）

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