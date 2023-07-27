▲四位副市長於會議討論各項跨縣市合作議題與政策。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市副市長邱佩琳表示，未來基北北桃四個縣市將持續合作，在互利、互助、及互惠的合作基礎上，推動基北北桃北台灣各項重大發展計畫及跨域建設領頭羊角色。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基北北桃合作交流平台副市長會議27日於新北市政府召開，四市副市長首次針對合作交流議題進行討論，基北北桃並以業務性質分為八大議題小組，合作範圍涵蓋各個層面，基隆市副市長邱佩琳表示，藉由基北北桃合作計畫資源分享，讓本市市民可享有與直轄市合作提供的政府服務。

邱佩琳表示，區域治理與合作，已經是現代城市在全球化的競爭中，能夠持續生存發展的重要核心議題，同時也能促進區域內各縣市的共同發展，有助地方建設之推動。未來持續與基北北桃四個縣市合作，打破縣市的藩籬界線，不論是議題小組及會議召開討論合作，都在互利、互助、及互惠的合作基礎上，推動基北北桃北台灣各項重大發展計畫及跨域建設領頭羊角色。

最令邱佩琳感動的是，今年2月才成立「基北北桃合作交流平台」，7月即成功推動基北北桃生活圈1200元月票方案，上線24天統計加值購買張數已約達43萬餘張，公共運具使用次數突破2100萬人次，首月42萬人購買目標已達標。

這也是基北北桃四個縣市聯合作串聯推動，積極向中央交通部爭取成功後，並也獲得市民的高度讚賞，進而擴大至全省辦理，成功吸引更多運具移轉至公共運輸，達到節能減碳實際功效，也是基北北桃合作推動最成功計畫。

邱佩琳認為，「良善的種子播散下去，必定會發芽開花結果」，未來希望藉由基北北桃四個城市打破區域界線串聯，未來基北北桃會持續緊密合作，推動更多優質及共享資源政策，創造市民享有更便利、更優質生活環境。

會議結束時，邱佩琳也特別宣傳9月28日至10月10日基隆主辦基北北桃眷村節「眷眷不忘」活動，活動將融合基隆海洋文化特性為概念核心，搭配海軍、船隻軍艦等元素，藉由舊時眷村食衣住行育樂等情境的展演與再現，讓不同世代及族群體驗眷村人情味，歡迎屆時來基隆體驗眷村文化及基隆的美食美景。