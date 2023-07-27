前總統馬英九25日啟程訪問歐洲，並於倫敦時間27日上午前往聖母大學倫敦分院，以「台灣應追求和平，避免兩岸戰爭」為題發表演說。他強調，從祭祖的文化連結，以及兩岸的歷史連結，再到青年交流的情感連結，他訪陸促成了這三種連結，也讓國際友人注意到，兩岸也能透過交往達成和平。

馬英九除發表演說，也率「大九學堂」學員與聖母大學師生互動。現場互動氣氛熱烈，聖母大學學生紛紛關切台海情勢，馬英九也一一答覆；會後他偕同大九學堂學員與聖母大學學生共進午餐，交流熱絡融洽。

馬英九向聖母大學師生介紹，今年3月他率領30名台灣學生到中國大陸訪問12天，祭祖兼學術交流，許多國內、國際的輿論，認為此行為兩岸交流開啟新的一頁，舒緩了這幾年緊張的兩岸關係，也為整個區域，以及這個世界帶來和平的訊息。

馬英九特別提及，在他訪問英國之前，才邀請了37名大陸學生來台訪問，訪問成果也相當成功，讓兩岸學生進一步交流，也讓兩岸許多民眾省思，兩岸的未來屬於年輕人，當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

馬英九指出，從祭祖的文化連結，以及兩岸的歷史連結，到青年交流的情感連結，他訪問大陸促成了這三種連結，有效降低了兩岸這七年多來的緊張與對立，也讓國際間的朋友注意到，兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的方式。

馬英九特別表示，在三月底訪問中國大陸的行程，充分體現一個重點，就是只要真正堅持中華民國憲法，兩岸就可以避免戰爭。同時也要避免美中走向更激烈對抗，影響整體世界秩序最好的方式，是美國與西方社會要鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。

馬英九表示，多年來台灣社會已經建立起一套成熟的民主與法治制度，任何人想要改變台灣現狀，其手段都必須是和平與民主的，否則台灣人民將不會接受任何的改變。

馬英九強調，台灣與中國大陸間，需要的是和平的手段來維持穩定，不應該尋求使用戰爭的力量，因為其結果可能是非常難以承受的。而從他執政的經驗，和平是可能的，他深切希望明年總統大選，由台灣人民選出的領導人，能夠開創一條尋找和平，避免戰爭的道路，這是全世界此刻格外需要的。