烏來區孝義里簡水取水口改善後，利於水源集中匯流於蓄水池。（新北市水利局提供）

烏來區信賢里及孝義里地處高遠，無自來水到達，居民只能引取山泉水，供水情形「看天吃飯」，常供水不足。新北市水利局去年補助烏來區公所425萬經費，改善既有簡易自來水系統水管老舊易漏、易破及供水不穩等問題，已在今年6月完工，240戶居民受惠。

水利局長宋德仁表示，信賢里簡易自來水系統水管因老舊，有易破、易漏的情況，烏來區公所畫將原有的880公尺PVC管線汰換成抗壓、耐震及韌性佳的管線，有效降低管線損壞率，同時增設2座10噸沉澱池，讓要配送到用戶家中的水源得更乾淨。

宋德仁指出，孝義里因供水不穩定，這次工程改善簡水系統的取水口，使上游取水口的引水道水源容易匯集至蓄水池，提升用水品質。

他說，這次施工難度很高，通往取水口的路線盡是雜草叢生的原始山林，無法利用車輛輸送施工材料，只能靠人力徒手搬運鋼筋、水泥等物料上山，且施工期間遇到豪大雨，山路處處泥濘，工程耗時數月，終於在6月完工。

信賢里簡凱健里長表示，水利局補將原本老舊脆化的PVC管汰換成有韌性的HDPE管，另還增設2座10噸沉澱池，讓193戶居民能夠享受到潔淨的水源。

水利局表示，新北市幅員廣大，城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，每年編列約5000萬的經費，提升自來水普及率與布建簡易自來水系統，改善22件簡易自來水工程案，使911戶居民有水可用。