台灣目前水情穩健，水庫都有7到9成滿，只有南部曾文水庫很需要解渴。經濟部原期待中颱杜蘇芮可帶來豐沛雨量，無奈降雨不如預期。水利署今天統計，預估此波颱風僅為曾文帶來少少190萬噸水量，庫容現只有18％，期待明天周五中午前，能有更多雨量降下。

經濟部水利署最新預估，杜蘇芮總計應可為國內帶來5533萬噸水庫入流量，但能超過千萬噸的僅4座，依序是翡翠水庫的1230萬噸、中部德基與南部牡丹兩水庫各1200萬噸，第4名是日月潭(含霧社)共有1050萬噸，其餘都不高。

像是石門水庫估計入流450萬噸，急需解渴的曾文(含烏山頭)竟只有190萬噸，雖然烏山頭蓄水率有近72％，可是曾文僅18％，離滿庫「差的遠」。

經濟部水利署副署長王藝峰直言，對這個颱風一開始抱有期待，想說曾文水情可以有關鍵性扭轉，可是颱風卻因太平洋高壓增強而往南偏，降雨量不如預期。

王藝峰說，目標還是希望曾文百分百蓄滿，因11月枯水期報到，只能乘颱風季多裝滿，才能降低南部水情風險，以及明年春一期稻作耕種。「目前颱風緩滿移動，今天下午到周五中午前，還是期待能有更多降雨量下來。」

不過高屏溪攔河堰仍有受惠，今天川流量每秒已達到1899萬噸，比7月19日的15噸高出非常多，對高雄水情有加分作用。